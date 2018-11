Schlittschuhe schnappen und ab aufs Eis

Die Schloss-Eisbahn Grüningen startet in die zweite Saison, welche dieses Mal um zwei Wochen verlängert wird. Vom 2. Dezember bis 15. Februar können auf dem Eis Runden gedreht werden. «Nachdem wir letztes Jahr so viele Firmenanlässe hatten, wollten wir die Saison bis zu den Sportferien hinausziehen», sagt Martina Gradmann, Vizepräsidentin des Schloss-Eisbahn Vereins. Der Zeitraum sei für Familien mit Kindern ideal. «Ausserdem ist der Aufwand vom Auf- und Abbau gross. Es muss sich lohnen.»

Treffpunkt des Dorfes

Die Vorbereitungen für den Aufbau laufen bereits seit einigen Wochen. «Dieses Jahr haben wir früher damit angefangen, um nicht in den Stress zu kommen», sagt Gradmann. Während der letzten Saison seien sie noch etwas ungeordneter gewesen. Ebenfalls neu ist, dass der Verein die Eisbahn dieses Jahr nicht mehr gemietet, sondern gekauft hat: «Letztes Jahr ging das noch nicht. Da mussten wir schauen, wie das Ganze überhaupt läuft.» Die hohen Besucherzahlen hätten ihnen die Zuversicht gegeben, dass sich der Betrieb lohnt. Die Leute seien von der ganzen Region angereist. Schliesslich handle es sich um die einzige Freiluft-Eisbahn im Bezirk. «Und sie hat eine ganz spezielle Kulisse», sagt Gradmann. Vereinspräsident Christoph Scharrenberg ist gleicher Meinung: «Sicher gibt es mittlerweile viele Eisbahnen, doch die Schloss-Eisbahn und die Schloss-Bar in den historischen Kulissen des Schlosshofes sind ein einzigartiges Bijou.» Sie seien während des Winters der Treffpunkt des Dorfes.

Etwas für jeden

Geplant sind neben dem öffentlichen Eislaufen und Eisstockschiessen, auch zahlreiche Events. Zum Bespiel: Am Sonntag, 9. Dezember, findet ein Live Konzert mit dem irischen Sänger Mark Geary statt. Am Samstag, 22. Dezember, gibt’s ein Openair-Kino. Am Montag, 31. Dezember, wird eine Silvester-Party mit Eisdisco veranstaltet. Und für die jüngeren Besucher wird das Eisfeld während dieser Saison jeden Montagabend für Junioren-Eishockey reserviert sein. Es könne also «geknebelt» werden, sagt Gradmann.

In der Schloss-Bar direkt neben der Eisbahn kann man sich dazwischen aufwärmen. Dort gibt es Glühwein und Punsch sowie Fondue und Raclette. Wer allerdings lieber draussen bleibt, kann sich auch fürs Openair-Fondue oder Raclette anmelden oder Würste auf dem Feuerherd grillen.

«Das ist Grüningen»

Damit alles gut klappt, hat der Verein einen professionellen Gastgeber angestellt, statt nur mit Helfern zu arbeiten. «Das ist eine grosse Erleichterung», sagt Gradmann. «Die zusätzliche Unterstützung hat es uns ermöglicht, das Angebot zu erweitern.» Sie hätten schon voriges Jahr Openair-Fondue und Raclette anbieten wollen, mussten jedoch einsehen, dass das viel Vorbereitung und Organisation verlangt: «So etwas muss gut geplant werden.» Jetzt gebe es dank dem neunen Angestellten einiges an Arbeit, um die sich der Verein nicht mehr selber kümmern müsse. Daher sei das Angebot ausdehnbar.

Auch sonst sei die Organisation dieses Jahr reibungslos verlaufen. «Die Leute, die letztes Jahr ausgeholfen haben, wollten wieder aushelfen. Wo passiert das sonst?», sagt Gradmann. «Das ist Grüningen.»