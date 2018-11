Post macht Kasse auf Kosten der Gemeinde Bauma

2018 ist ein schwieriges Jahr für die Post. Nebst der Aufarbeitung der Postauto-Affäre, sorgen in letzter Zeit vor allem zu Grabe getragene Geschäftsfelder für Aufsehen. Vor ein paar Tagen überraschte der Postkonzern mit der Schliessung seines Online-Marktplatzes Kaloka.ch.

Ein paar Tage später kündigte die Post an, das Telecomangebot in 600 Postfilialen zu beenden. 2017 schrieb sie in diesem Segment ein Defizit von 22,7 Millionen Franken.

Sieben Prozent Marge zu tief