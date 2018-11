400 Pizzen für einen guten Zweck

Über 50 freiwillige Helferinnen und Helfer kneteten, backten, servierten oder lieferten das ganze Wochenende Pizzen im Namen der reformierten Kirche Illnau-Effretikon. Über die Homepage der kirchlichen Jugendarbeit konnte man bis Freitag Bestellungen für den Lieferdienst aufgeben. Zur Auswahl standen sechs verschiedene Pizzen zum Preis von je 22 Franken.

Ausgeliefert wurden die Pizzen dann am Samstag- und Sonntagabend im ganzen Gemeindegebiet. Wer die Bestellfrist verpasste, konnte im eigens eingerichteten Bistro in der Kirche Effretikon vorbeikommen und sich bedienen lassen, heisst es in einer Mitteilung der Kirche.