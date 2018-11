«Das ist eine ganz normale Sportlektion»

Eine Klingel gibt es in den Turnhallen nicht. Pünktlich sind die Schüler trotzdem: Freitagmorgen, 3. Lektion an der KV Wirtschaftsschule in Wetzikon. Die Klasse E17b hat Sport. Die Schüler sind 17- und 18-jährig, im 2. KV-Lehrjahr und tragen dunkle Trainerhosen zu farbigen T-Shirts. Auch der neue Aushilfslehrer trägt schwarze Hosen zu einer blauen Adidastrainerjacke. Und die obligatorische Sportlehrer-Trillerpfeife um den Hals. David Mzee tritt allerdings nicht vor die Schüler, er rollt vor sie. Mzee sitzt seit acht Jahren im Rollstuhl.