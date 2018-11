Brand in Ustermer Werkstatt

Am Samstagmorgen, um 3.37 Uhr ging bei der Feuerwehr Uster eine Alarmmeldung ein. Daraufhin rückte sie aus, um den Brand in einer Werkstatt an der Seestrasse in Uster zu löschen. Laut Einsatzleiter Sascha Zollinger war der Brand gegen 5 Uhr gelöscht.

Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.