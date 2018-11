Beide Fahrer sahen Grün

Wer hatte Grün? Diese Frage stellt sich die Kantonspolizei St. Gallen zur Klärung eines Unfalls am Montag in der Früh. In einer Mitteilung schildert sie den Fall so: Ein 40-jähriger Mann fuhr alleine mit seinem Auto auf der Rütistrasse von Rüti nach Jona und beabsichtigte bei der Verzweigung Holzwiesstrasse nach links in diese einzubiegen.

Gemäss seinen Aussagen stand das Lichtsignal auf Grün, als er den Verzweigungsbereich befuhr. Dort musste er wegen eines Lastwagens warten, der aufgrund des Verkehrsaufkommens auf der Gegenfahrbahn den Verzweigungsbereich blockierte.

Autofahrer leicht verletzt

Als der Lastwagen kurze Zeit später losfuhr, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Dabei kam es zur Kollision mit dem Lieferwagen eines 51-jährigen Mannes, der auf der Rütistrasse von Rapperswil nach Rüti hinter dem Lastwagen fuhr. Auch er gab an, dass sein Lichtsignal Grün anzeigte und er im Bereich der Verzweigung seine Fahrt aufgrund des Verkehrsaufkommens verlangsamen musste.

Der Autofahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren 10'000 Franken. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon unter folgender Telefonnummer zu melden: 058 229 52 00.