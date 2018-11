Mit dem Kamel am Weihnachtsmarkt

Bis Heiligabend dauert es zwar noch gut einen Monat, doch in Seegräben herrscht bereits Weihnachtsstimmung. Am Wochenende ging hier einer der ersten Weihnachtsmärkte in der Region über die Bühne. Obwohl er erst zum neunten Mal stattfand, hat sich der Seegräbner Weihnachtsmarkt inzwischen gut etabliert und zieht jedes Jahr mehr Besucher an.