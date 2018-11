Der Gemeinderat muss über die Bücher

Die 56 Prozent Nein-Stimmen sind ein deutliches Zeichen an den Gemeinderat: Die Egger Bevölkerung spricht sich nicht gegen die Schulraumerweiterung an sich aus, sondern gegen die Variante, die der Gemeinderat vorschlägt.



Zum einen bedeutet Schulraum schaffen eben nicht, zusätzlich auch noch eine teuere Dreifachturnhalle und erneut eine Tiefgarage in Egg zu bauen. Es bedeutet, sich aufs Wesentliche, auf den Platz, an dem Kinder lernen und gross werden, zu konzentrieren.