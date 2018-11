Auftritt mit einem Überraschungsgast und unter neuer Leitung

Dirigent Peter Hippenmeyer sei voller Elan in seine neue Aufgabe gestürzt: Die Leitung des Jodelchörlis «Am Pfäffikersee». Die neue Leitung zeigte denn auch schon Früchte. Am kantonalen Jodlerfest in Wangen an der Aare erzielte der Chor die Bestnote. Seine sängerischen Qualitäten konnte der Chor nun am Sonntag in Fehraltorf unter Beweis stellen. In der Mehrzweckhalle Heiget fand unter dem Motto «über Stock und Stei» der Jodlersonntag statt.