Türme, Tempo 40 und ein natürlicherer Chimlibach

Tempo 40 in Planung

Ein weiterer Aspekt der Vertiefungsstudie ist der Strassenverkehr. «Die geplante Entwicklung wird zu Mehrverkehr führen», sagte Oscar Merlo vom Planungsteam. Diesem will man mit dem Ausbau des ÖV-Netzes sowie der Verbesserung der Velo- und Fusswege entgegenwirken. Für den Fussverkehr wolle man direktere und schnellere Wege schaffen, so Merlo. «Für eine bessere Verbindung könnte man die Unterführung beim Bahnhof ausbauen.» Das wichtigste Argument ist für die Planer aber der Veloverkehr. So solle eine Velo-Schnellroute, die als eine Art «Autobahn für Velos» dient, Velo- und E-Bike-Fahrern den nötigen Platz bieten. Durch die separate Route für Velofahrer will man auch die Sicherheit der Fussgänger erhöhen.

Dem individuellen Mehrverkehr auf der Strasse will man mit Tempo 40 auf ganzem Gemeindegebiet entgegenwirken. Ein solches Tempolimit sei für den Gemeinderat ein wichtiges Anliegen, so Gemeindepräsident Weber. «Dafür braucht es jedoch viele Absprachen und Reglemente.» Man suche momentan nach Gemeinden, die ähnliche Absichten haben, bevor man sich an den Kanton wende, so Weber. Die Einführung von Tempo 40 könne daher frühestens in vier bis fünf Jahren erfolgen.

«Was bei einer zu schnellen Verdichtung passiert, sieht man aktuell in Fällanden.» Ein Teilnehmer am Forum

«Ein Turm wie in Dübendorf»

Im Anschluss an die Präsentationen des Planungsteams wurden die Anwesenden in Gruppen an vier sogenannte «Info-Points» verteilt. Je ein Mitglied des Planungsteams nahm sich dabei den Anregungen und Sorgen der Einwohnern an. Wie sich zeigte, gab es einige Fragen zu klären. Ein Teilnehmer regte beispielsweise an, dass man neue Arbeitsplätze schaffen sollte, um die Einwohner im Dorf zu halten. Auch das Zimikerriet wurde heiss diskutiert. «Man sollte die Industriezone nicht umbauen, sondern aufwerten», sagte ein Teilnehmer. Daraufhin entgegnete eine andere Teilnehmerin, dass das Zimikerriet kein attraktiver Gewerberaum sei und man das Gewerbe näher an den Bahnhof bringen müsse.

In der Diskussion warnte ein Teilnehmer auch vor den Entwicklungen in anderen Gemeinden. «Was bei einer zu schnellen Verdichtung passiert, sieht man aktuell in Fällanden.» Wiederum ein anderer Mann sprach sich für die Auszonung von Land aus: «Dann können wir wie die Dübendorfer auch einen Turm hinstellen», meinte er in Anlehnung an den Jabee-Tower.