Tierheim will eine Hundeschule und mehr Auslauf für Vierbeiner

Das Tierheim Strubeli nimmt jährlich bis zu 400 Hunde auf. Sie werden von ihren Besitzern abgeben oder wurden ausgesetzt. Immer wieder bringt auch die Polizei gefundene oder behördlich beschlagnahmte Tiere vorbei. «Für fast alle finden wir zum Glück wieder einen guten Platz», sagt Geschäftsführer Rico Hauser.

Doch der Druck auf eine der grössten Tierauffangsstationen der Schweiz, die 2001 gebaut wurde, wächst. «In den letzten Jahren hat die Zahl der sogenannten Verzichtstiere stetig zugenommen, mit der heutigen Infrastruktur kommen wir an unsere Grenzen. Deshalb soll das 2001 gebaute Tierheim vergrössert werden.» Da es in der Landwirtschaftszone liegt, ist dafür ein privater Gestaltungsplan notwendig. Der Kanton hat zum Vorhaben bereits grünes Licht gegeben. «Nun gilt noch, das Ja der Gemeindeversammlung am 7. Dezember einzuholen», so Hauser.

Mehr Auslauf

Der Gestaltungsplan sieht vor, dass hinter dem bestehenden Hundehaus ein maximal 4000 Quadratmeter grosses Freilauf-Areal für die Hunde eingezäunt werden kann. «So können die Tiere artgerechter gehalten werden, da sie ihren Bewegungsdrang besser ausleben können.»

«Die Hundeschule soll in erster Linie von Hunden, die von uns in ein neues Zuhause platziert wurden, besucht werden.» Rico Hauser, Geschäftsführer Tierheim Strubeli

Der Gestaltungsplan würde auch zulassen, dass das bestehende Hundehaus mit den zurzeit 15 Boxen mit einem Neubau von rund 12 Boxen erweitert werden könnte. «Wann wir diesen realisieren können, hängt unter anderem von den finanziellen Möglichkeiten ab», so Hauser. Das Freilaufgehege stehe in der Bedarfsliste aber an erster Stelle .

Schule für Tierheimhunde

Der Gestaltungsplan sieht zudem auch den Betrieb einer Hundeschule vor. Diese soll auf einem schmalen Landstück neben dem Tierheim in Betrieb genommen werden. Ein Teil des Landes konnte das Tierheim vom Kanton kaufen, der andere Teil stammt von der Erbengemeinschaft von Hilde Brauch.

Damit geht für Rico Hauser ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. «Die Hundeschule soll in erster Linie von Hunden, die von uns in ein neues Zuhause platziert wurden, besucht werden.» Dies entspreche einem grossen Bedürfnis der neuen Hundebesitzer, so der Tierarzt. Zudem sei es auch im öffentlichen Interesse, dass wieder vermittelte Hunde den Grundgehorsam lernen und als gut sozialisierte Tiere in der Gesellschaft leben würden.

Hauser sieht seine geplante Hundeschule denn auch nicht als Konkurrenz zu der Hundeschule von Blättlers, die auf einer benachbarten Parzelle liegt. «Es hat sicher Platz für beide.» Er bietet den Betreibern sogar an, dass sie eventuell auf dem Landstück der Strubeli-Hundeschule einen Platz finden könnten. Denn auch Blättlers Hundeschule müsste eigentlich zuerst vom Kanton bewilligt werden, da sie ebenfalls in der Landwirtschaftszone liegt.

«Unterstützen Pläne»

Der Gemeinderat steht dem Gestaltungsplan positiv gegenüber. «Ein gut funktionierendes Tierheim ist auch im öffentlichen Interesse», sagt die zuständige Gemeinderätin Regina Arter. «Das Tierheim hat sich etabliert und geniesst einen guten Ruf. Daher unterstützen wir die moderaten Ausbaupläne.»

Die Hundeschule der Blättlers, die auf einer Nachbarzelle des Strubelis liegt, sei zwar nicht Gegenstand des zu bewilligenden Gestaltungsplans. «Doch auch dort müssen wir eine Lösung finden. Sollte sie auf dem Land des Strubelis einen Platz finden, wäre das natürlich optimal», so Arter. Denn der Gestaltungsplan schreibe nicht vor, ob auf dem Grundstück zwei oder nur eine Hundeschule geführt werden dürfe.