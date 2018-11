Thalmann statt Putin

In einer Folge der vierteiligen SRF-Dok-Reihe «Mein anderes Russland» reist Christof Franzen durch Sibirien. Nach einer mehrtägigen, turbulenten Reise auf der Ladefläche eines offenen Trucks kommt er schliesslich im Dorf Sasyr an, einem der entlegensten Orte der Welt. Für Franzen so etwas wie ein Sehnsuchtsort, eine Seelenheimat. Hier, am «Rand der Zivilisation», fühle er sich angekommen, sagt er in der Sendung.