Maurmer bezahlen weniger für ihren Abfall

Die Gemeinde Maur hat zu viel Geld auf dem Spezialfinanzierungskonto Abfall. Dieses weise derzeit einen Saldo von 1,07 Millionen Franken auf, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Der Betrag sei vor allem zur Vorfinanzierung der neuen zentralen Sammelstelle Looren angespart worden, deren Realisierung an der Urne abgelehnt worden ist. Das Amt für Abwasser, Wasser, Energie und Luft (AWEL) als Aufsichtsbehörde empfiehlt, eine Reserve von 50 bis 100 Prozent des Jahresaufwands zu halten. In Maur beträgt dieser zurzeit etwa 870 000 Franken jährlich. Somit beträgt die Reserve rund 123 Prozent.

Konkret gibt es für die Maurmer folgende neue jährliche Abfallgrundgebühren, die ab dem 1. Januar 2019 gelten: