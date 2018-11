«Illuster» gegen «Uschter 77»: das Black Friday-Duell

In den USA wird jeweils am vierten Donnerstag im November Thanksgiving, das Erntedankfest, gefeiert. Den Tag danach, an dem die meisten Amerikaner frei haben, bezeichnen sie als Black Friday. Dieser gilt als traditioneller Startschuss der Weihnachtseinkauf-Saison. Weshalb der Tag «Black» Friday heisst, ist nicht ganz klar. Der bekanntesten Theorie zufolge, würden es die Händler schaffen es an diesem Tag aus den roten in die schwarzen Zahlen zu kommen.