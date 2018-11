Effretiker findet Ratte im WC

Das bevorzugte Tummelgebiet von Ratten ist normalerweise die Kanalisation. Ab und zu kann sich aber auch mal ein Tier in Hausabflüssen verirren. So geschehen in Effretikon: Ein überraschter Leserreporter fand eine Ratte in seinem WC vor, wie «Blick» am Donnerstag vermeldete.

«Ich hoffe, dass die Ratte das überlebt hat.»

Der 32-jährige Mann beschrieb die Situation, die er in seinem Badezimmer antraf als «unschön». Die Ratte habe versucht, aus dem WC herauszuklettern, jedoch sei sie im Siphon stecken geblieben. Er habe daraufhin die Spülung betätigt. «Ich hoffe, dass die Ratte das überlebt hat.»

Dass Wanderratten durch Kanalisationen in Häuser gelangen, kommt in Zürcher Haushalten ein- bis zweimal jährlich vor, wie die Schädlingsbekämpfungsstelle Zürich jüngst in der «NZZ» vermeldete.