Winterthur aus einer neuen Perspektive erleben

Wie sehen Winterthurer unsere Stadt? Und wie sehen Winterthurer die Welt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das neue Winterthurer Jahrbuch. Das Redaktionsteam legte hierfür den diesjährigen Schwerpunkt auf das Thema Fotografie.

«Züriost» verlost fünf Exemplare des neusten Winterthurer Jahrbuches. Gewinnen können Sie hier.

So wird unter anderem Roger Szilagyi interviewt. Seine bildlichen Impressionen der Stadt veröffentlicht der Wintipix-Gründer regelmässig als Kalender. Ein weiterer porträtierter Fotograf ist Milad Ahmadvand. Er floh einst aus Teheran über Hamburg nach Winterthur und ist seither an zahlreichen Grossanlässen mit seiner Kamera anzutreffen, unter anderem an den FCW-Spielen. Ein dritter vorgestellter Fotograf ist Manuel Bauer. Der Winterthur begleitete den Dalai Lama bereits auf über 50 Reisen, auch bei seinem kürzlichen Besuch in der Eulachstadt.

Alle drei Fotografen schaffen es, mit ihrer Arbeit die Stadt aus einer neuen Perspektive zu zeigen. Passenderweise fand deshalb die Vernissage am letzten Dienstag im Forum Architektur statt, wo ein gigantisches, begehbares Stadtmodell ebenfalls neue Blicke auf die Eulachstadt ermöglicht.

Geschichten gehen nicht aus

Nebst dem Schwerpunkt deckt das Jahrbuch aber auch weitere wichtige Themen ab, die sich in diesem Jahr ereignet haben. Dazu gehören das Haldengut-Jubiläum, die Organisation des Winterthurer Weihnachtsmarkts und der Landesstreik 1918 in Winterthur. «Uns gehen die Geschichten nie aus», sagt Regina Speiser zufrieden. Gemeinsam mit Claudia Sedioli und Dominik Bruderer leitet sie seit 2012 das Redaktionsteam.

Einige Geschichten seien zufälligen Begegnungen zu verdanken. Doch insbesondere das breite Wissen und Beziehungsnetz der rund 28 Autorinnen und Autoren, die am Jahrbuch 2019 mitgearbeitet haben, brächten immer wieder neue interessante Menschen zum Vorschein. So liest man unter anderem auch die Geschichte über die tschechische Kindergärtnerin Eva Pavlik, die in die Schweiz floh und seit 30 Jahren erfolgreich das Restaurant Schäfli im Oberen Graben leitet. Oder über Michel Truog, der bei der grössten Gesangs-Castingshow Deutschlands, «Deutschland sucht den Superstar», den zweiten Platz erreichen konnte.



Ab sofort erhältlich

Das Winterthurer Jahrbuch existiert seit 1954. Domik Bruderer und Martin Wittwer, Inhaber der Mattenbach AG, sind seit 2012 die Herausgeber. Die diesjährige Ausgabe besteht aus 240 Seiten und ist für 39 Franken online unter www.winterthurerjahrbuch.ch oder in den hiesigen Buchhandlungen per sofort erhältlich.