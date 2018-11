Marcel Küpfer hält den Seuzemer «Rolli» sauber

Viele seiner Aufgaben sind eine wiederkehrende Anstrengung. Doch das stört Marcel Küpfer nicht – im Gegenteil. «Ich sehe immer gleich das Resultat meiner Arbeit. Eine saubere Garderobe ist einfach schön.» Daraus ziehe er die tägliche Motivation. Der Platzwart ist für eine harte Linie bekannt, was er auch zugibt. «Ich bin bezüglich Sauberkeit schon pingelig.» Wenn ein Junior ihn dennoch freudig mit «Hoi Mäse» begrüsst, spürt er darin die Anerkennung für seine Arbeit. «Ich bin zum Glück nicht immer der Buhmann.»

«Ich bin schon etwas nervös»

Ob er sein Herzblut weiter für den «Rolli» hingeben darf, hängt von einer neuen Vereinbarung zwischen Klub und Gemeinde ab, die den Betrieb und Unterhalt des «Rolli» regelt (siehe Box). Auf die Abstimmung angesprochen meint Marcel Küpfer: «Ich kenne den Tenor im Dorf nicht. Ich bin schon etwas nervös.»

Abstimmung über eine neue Vereinbarung



Die Fussballanlage Rolli gehört – mit Ausnahme des Kunstrasens und des neuen Klubhauses – der Gemeinde Seuzach. Für deren Betrieb und deren Unterhalt ist aber der FC Seuzach verantwortlich. Die Gemeinde trägt jährlich 90'000 Franken zu den Gesamtkosten von über 170'000 Franken bei. Dies ist so in einer Nutzungsvereinbarung zwischen Klub und Gemeinde geregelt, die nun Ende Jahr ausläuft. An der Gemeindeversammlung am 3. Dezember wird deshalb über eine neue, achtjährige Übereinkunft abgestimmt. Die Abgeltung soll auf 110'000 Franken pro Jahr erhöht werden, da man künftig von höheren Kosten ausgeht. Bei einer Ablehnung müsste die Gemeinde die Arbeiten übernehmen.