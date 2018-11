Makrotransport wegen Mikropartikeln

Mit fast eineinhalb Stunden Verspätung traf der Schwertransport am Donnerstag kurz vor Mittag in Wetzikon ein. Seine Fracht: ein 16 Meter hohes Silo, gefertigt in der Nähe von Stuttgart. Wegen des Transports musste der Verkehr auf der Zürcher- und der Usterstrasse teilweise gesperrt werden, was zu kleineren Staus führte.