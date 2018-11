Gemeinden hintergehen das Gesetz

«Den Gemeinden wird angedroht, das Budget 2019 durch aufsichtsrechtliche Massnahmen aufzuheben, wenn es den gesetzlichen Massnahmen nicht entsprechen würde.» Diese Warnung des Bezirksrats sorgt in einigen Gemeinden der Region für rote Köpfe.



Der Grund: Ein neues Gemeindegesetz, das Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist, verlangt, dass Finanzzuschüsse und -abschöpfungen im Budget periodengerecht abgegrenzt werden. Nicht alle Gemeinden haben sich bei der Budgeterstellung daran gehalten – und müssen nun, kurz vor den Gemeindeversammlungen, entsprechende Anpassungen vornehmen (siehe Box).



Plus von 943'000 Franken wird zum 1,2-Millionen-Minus

Eine der Gemeinden, die über die Bücher muss, ist Hinwil. Sie erhält Geld aus dem Finanzausgleich, ist also eine Nehmergemeinde. «Das Periodenabgrenzungsmodell des Finanzausgleichs ist buchhalterisch sehr komplex und nur schwer nachvollziehbar. Aus diesem Grund entschied der Gemeinderat Hinwil – und mit ihm eine Vielzahl von Gemeinden im Bezirk und im Kanton Zürich – auf die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs zu verzichten», begründet Finanzvorsteher Horst Meier (FDP) den Entscheid, gegen das neue Gemeindegesetz gehandelt zu haben.



Dies sei in der Annahme geschehen, dass die gesetzliche Vorschrift aufgrund der Praxiserfahrung in den Gemeinden nicht mit aller Konsequenz durchgesetzt und eine Anpassung erfahren wird – was bis heute aber nicht geschehen sei.

«Das Periodenabgrenzungsmodell des Finanzausgleichs ist buchhalterisch sehr komplex und nur schwer nachvollziehbar.» Horst Meier (FDP), Finanzvorsteher der Gemeinde Hinwil

Nun haben die Bezirksräte reagiert. Auf Anordnung des Regierungsrats fordern sie von allen Gemeinden die Zustellung des Budgetentwurfs zuhanden der Gemeindeversammlung ein. Dort muss klar ersichtlich sein, dass das neue Gemeindegesetz eingehalten wird.



Für Hinwil bringt das eine grosse Änderung im Budget mit sich: Verzeichnete die Gemeinde vorher ein Plus von 943’300 Franken, weist sie nach der Abgrenzung ein Minus von knapp 1,2 Millionen Franken aus. Ähnlich geht es auch anderen Nehmergemeinden: Winterthur verzeichnet statt einem Plus von 13 Millionen ein Minus von 42 Millionen Franken und in Fällanden verringert sich der Gewinn von 733’500 Franken auf 203’400 Franken.



Gebergemeinden profitieren



Das neue Gesetz geht auf ein Anliegen der Gebergemeinden zurück. In vergangenen Jahren präsentierten diese ihren Bürgern Budgets mit sehr hohen Steuererträgen. Da der Zeitpunkt der Bemessung und jener der Ausschöpfung des Finanzausgleichs aber zwei Jahre auseinander liegen, konnten die Finanzvorsteher ihren Bürgern nie vorlegen, wie viel Geld der Steuererträge tatsächlich in der Gemeindekasse bleibt.

Dies soll eine Abgrenzung künftig verhindern: Im laufenden Jahr soll jeweils der Finanzausgleichsbetrag verbucht werden, der aufgrund des Steuerbetrags im selben Jahr anfällt.



Beträge schätzen, abgrenzen und wieder auflösen



Der Regierungsrat wollte nach mehreren Anfragen nichts von einer solchen Abgrenzung wissen. Die bürgerliche Mehrheit im Kantonsrat griff die Idee deshalb selber auf und verankerte diese im neuen Gemeindegesetz – sehr zur Empörung der Nehmergemeinden.



Konkret bedeutet dies, dass sie nicht mehr einfach die Beträge ins Budget nehmen dürfen, die jeweils vom Gemeindeamt gemeldet werden. Die Beträge müssen geschätzt, abgegrenzt, aufgelöst, mit anderen Beträgen verbucht und wieder neu gebildet werden. Folge davon sind Budgetverzerrungen wie bei Hinwil oder Winterthur.



Gegenvorschlag wurde bereits eingereicht



Jörg Kündig, FDP-Kantonsrat, Gemeindepräsident von Gossau und Präsident des Verbands der Gemeindepräsidenten, ärgert sich über die neue Regelung – und hat bereits einen Vorstoss gemacht, wie das Problem behoben werden kann: Jede Gemeinde, ob Geber oder Nehmer, soll selber entscheiden können, welches Abrechnungsmodell sie zukünftig wählt.

«Dabei handelt es sich um eine rein buchhalterische Anpassung.»



Jörg Kündig (FDP), Gemeindepräsident Gossau

Kündig erklärt: «Damit wird verhindert, dass starke Schwankungen im Finanzausgleich, wie wir sie im Jahr 2017 hatten, zu solch enormen Auswirkungen in den Erfolgsrechnungen der Gemeinden führen, wie sie jetzt hingenommen werden müssen.»



Er betont aber, dass die jetzt vorzunehmenden Korrekturen «kein Ausdruck der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit oder der finanziellen Situation der Gemeinden sind.» Vielmehr gehe es darum, dass eine periodengerechte Abgrenzung der Finanzausgleichszahlungen zu erfolgen hat. «Dabei handelt es sich um eine rein buchhalterische Anpassung.»

Welche Gemeinden sind betroffen, welche nicht?



Bezirk Pfäffikon

Aus dem Bezirk Pfäffikon müssen die Gemeinden Pfäffikon, Hittnau und Fehraltorf Anpassungen am Budget vornehmen. Das teilen die jeweiligen Gemeindeschreiber, Gemeindepräsidenten oder Finanzvorsteher mit. Bauma, Wildberg, Wila, Lindau, Weisslingen, Russikon und Illnau-Effretikon haben ihre Budgets bereits zu Beginn gesetzeskonform erstellt und nehmen keine Änderungen vor.



Bezirk Uster

Wie auf Anfrage mitgeteilt wurde, sind im Bezirk Uster Fällanden und Volketswil die einzigen Gemeinden, die ihr Budget anpassen müssen. Die anderen haben ihr Budget gemäss der neuen Regelung erstellt, sind Gebergemeinden oder nicht vom Finanzausgleich betroffen.



Bezirk Hinwil

In Hinwil müssen die Gemeinden Gossau, Fischenthal, Dürnten, Hinwil, Wald, Wetzikon und Bäretswil Budgetanpassungen vornehmen. Grüningen, Bubikon, Seegräben und Rüti haben gemäss eigener Aussage das neue Gemeindegesetz eingehalten.

Weitere Informationen zu den angepassten Budgets oder den Änderungsanträgen findet man auf der jeweiligen Gemeindehomepage.