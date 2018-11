«Die Crew agierte im Spielraum»

Am 28. September 2016 um etwa elf Uhr startete in Stans ein Helikopter vom Typ Eurocopter «Cougar» Richtung Gotthardpass. An Bord befanden sich neben der dreiköpfigen Crew ein vierköpfiges französisches Inspektionsteam sowie vier Angehörige der Schweizerischen Armee. Darunter die Piloten André Bättig (Stadtrat Illnau-Effretikon) und Matthias Löchel aus Gossau. Sie befanden sich auf einer zweitägigen Inspektion im Rahmen des Wiener Dokumentes 2011 über vertrauens- und sicherheitsbildende Massnahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Ziel des Flugs sei das Gotthard-Hospiz gewesen, schreibt die Militärjustiz in einer Mitteilung. Gegen 11.45 Uhr flog der Helikopter den Gotthardpass an. Die Piloten sind dabei von Norden in Richtung Airolo über den Gotthardpass geflogen. Danach unternahmen sie einen 360°-Überflug über das Landegebiet, heisst es weiter.

Loadmaster überlebte

Die Untersuchung kam zum Ergebnis, dass sich die Piloten wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt für einen alternativen Landeplatz südlich des Gotthard-Hospizes entschieden, wo der Helikopter um etwa 11.45 Uhr landete. Die Passagiere verliessen den Helikopter bei drehendem Rotor. Die Piloten blieben während der Landung auf ihren Sitzen, geht aus der Untersuchung weiter hervor. Nachdem der Loadmaster die Türe verschlossen hatte, stieg der Helikopter vertikal auf und setzte zu einem Vorwärtsflug an, heisst es.

«Bei den beiden Piloten, Bättig und Löchel, konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Der Helikopter wurde vollständig zerstört.» Erkenntnisse aus dem Untersuchungsbericht

Zirka acht Sekunden nach dem Start berührten die Rotorblätter des Hauptrotors eine Freileitung. Diese sei auf keinen der zur Verfügung stehenden Flughinderniskarten eingezeichnet gewesen, so die Militärjustiz. Es sei davon auszugehen, dass sie vorgängig von keinem Crewmitglied bemerkt worden sei. Die Rotorblätter wurden durch die Kollision stark beschädigt. Dies führte zur «augenblicklichen Flug- und Steuerungsunfähigkeit» des Helikopters und verhinderte so die Möglichkeit einer Notlandung. Etwa fünf Sekunden nach der Kollision stürzte der Helikopter ab. Der Loadmaster konnte bei Bewusstsein aus dem Wrack geborgen werden. Er überlebte verletzt. Bei den beiden Piloten, Bättig und Löchel, konnte dagegen nur noch der Tod festgestellt werden. Der Helikopter wurde vollständig zerstört.

«Die Crew agierte im Spielraum»

Mit aufwändigen technischen, fliegerischen, medizinischen und weiteren forensischen Untersuchungen habe der Unfallflug weitgehend rekonstruiert werden können, so die Militärjustiz in der Mitteilung weiter. Obwohl der Helikopter in einem Gebiet gelandet und gestartet sei, das von zahlreichen Freileitungen durchzogen wird, kommt der Untersuchungsbericht zum Schluss, dass der Absturz des Helikopters keinem der Piloten und auch nicht dem Loadmaster vorgeworfen werden könne.

«Es besteht kein Hinweis auf ein sorgfaltswidriges Verhalten.» Erkenntnisse aus dem Untersuchungsbericht

Die Crew habe im Spielraum agiert, den die geltenden Vorschriften den Piloten bezüglich Landungen in kabelverseuchtem Gebiet offenlässt, so die Militärjustiz. Ebenso liege kein Hinweis vor, dass die Flug- und Landevorbereitung nicht standardmässig und vorschriftsgemäss durchgeführt worden seien.

Kein Hinweis auf ein sorgfaltswidriges Verhalten

Gestützt auf die Ergebnisse der Untersuchung hält der Untersuchungsrichter fest, dass kein strafrechtlich relevantes Verhalten der Piloten vorliegt. Auch in Bezug auf den Loadmaster sei keine Strafbarkeit ersichtlich. Es bestehe kein Hinweis auf ein sorgfaltswidriges Verhalten, die zum Unfall geführt hätte. Der Untersuchungsrichter habe deshalb den Antrag gestellt, dem Verfahren keine weitere Folge zu geben. Der zuständige Kommandant hat diesem Antrag stattgegeben. Damit ist das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen.

Der Untersuchungsrichter empfiehlt in seinem Schlussbericht zu überprüfen, ob die geltenden Vorschriften zum An- und Abflugverfahren, insbesondere für kabelverseuchtes Gebiet, anzupassen seien. Er empfiehlt zudem zu prüfen, ob weitere Massnahmen zu ergreifen seien, die das Risiko einer Kollision mit Hindernissen in Zukunft vermindern können.