Umbaupläne des Clubhauses auf hölzernen Füssen

Das Clubhaus des FC Russikon ist eigentlich ein ziemlich neues Gebäude. 1996 wurde es von der Gemeinde errichtet und dem FC Russikon übergeben. Das Clubhaus besteht aus einer Holzständerkonstruktion. In den 22 Jahren seit seiner Errichtung hat Feuchtigkeit die Konstruktion aber so stark angegriffen, dass es sich heute in einem schlechten Zustand befindet.