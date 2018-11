Meinungen gehen auseinander: Charakterfrage oder Strafverfahren

Mehrere Leser wiesen darauf hin, dass sie immer wieder zivile Fahrzeuge auf Behindertenparkplätzen vorfänden, die dazu nicht berechtigt seien. Andere Leser monierten, dass das Parksymbol auf dem Parkplatz vor dem «Ehriker Beck» sehr klein sei. Der Leser und Ur-Wetziker Viktor Prandini bemerkte, dass sich der Autolenker wohl kaum vor einem strafrechtlichen Verfahren fürchten müsse.

«Hier handelt es sich um eine Charakterfrage»

Viktor Prandini, Ur-Wetziker

Erst wenn eine richterliche Verfügung über den Behindertenparkplatz vorliege, werde das Fehlverhalten juristisch verfolgt. Peter Andenmatten, stellvertretender Polizeikommandant der Kommunalpolizei Region Pfäffikon bestätigte das. Viktor Prandini will den fehlbaren Autolenker aber nicht entschuldigen und sagt: «Hier handelt es sich um eine Charakterfrage.»

«Der Lenker ist gleich aufgesprungen»

Stefan Hofer, Armeesprecher

Dass es sich bei den Soldaten aber um gefestigte Persönlichkeiten handelt, zeigt ein Anruf von Armeesprecher Stefan Hofer: «Ein Augenzeuge rief uns an und berichtete, dass auch er gestern im ‹Ehriker Beck› anwesend war. Er habe beobachtet, wie jemand die Soldaten auf ihr Fehlverhalten hingewiesen habe. Der Lenker sei gleich aufgesprungen und habe das Armeefahrzeug umparkiert.»

Das betreffende Fahrzeug führte am Dienstag keinen Behindertentransport aus, wie Armeesprecher Stefan Hofer auf Anfrage bestätigte. Für Menschen mit einem Integritätsschaden von weniger als 40 Prozent ist es entsprechend ihrer Behinderung durchaus möglich, dass sie in der Armee eine Funktion übernehmen. «Derzeit sind dies etwa rund 150 Armeeangehörige», so Hofer.