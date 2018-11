«Kunst hält mich fit»

Bruno Giacobbo, geboren und aufgewachsen in Oberwinterthur, ist 75 Jahre alt. Zur Arbeit gehen müsste er längst nicht mehr, trotzdem aber steht der Bildermacher frühmorgens auf den Beinen. Was er in der letzten Zeit gestalten und entworfen hat, zeigt der ehemalige Oberwinterthurer demnächst in einer Ausstellung.