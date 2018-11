Kaum Bedenken für Cannabislegalisierung

Naemi Bimmeler von der Jungen SVP gab sich Mühe, der harmonischen Runde im Schulhaus Breiti etwas entgegenzusetzen und auch eine andere Meinung in die Diskussion einfliessen zu lassen. Doch ihre Einwände – Cannabis sei eine Einstiegsdroge, kiffen schade der Gesundheit und nur weil Alkohol legal sei, müsse man nicht alles, was berausche, legalisieren – verpufften schnell. So stand Bimmeler an diesem Abend auf verlorenem Posten.