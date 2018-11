«Ich verliere nicht nur einen Gemeinderatskollegen, sondern auch einen guten Freund»

Am letzten Freitag ist Gemeinderat Jürg Bosshard (parteilos) verstorben. «Mit grosser Bestürzung und tiefer Trauer» nehme der Gemeinderat dies zur Kenntnis, schrieb er am Montag in einer Mitteilung. Jürg Bosshard war am vorletzten Samstag gestürzt und hatte sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Daraufhin sei er im Universitätsspital Zürich notfallmässig operiert worden. Wie es in der Mitteilung weiter hiess, sei Jürg Bosshard nicht mehr aus dem Koma erwacht und am Freitag im Kreise seiner engsten Angehörigen an den Folgen der Verletzung gestorben.