Hier wurden die giftigen Aprikosenkerne verkauft

Im Rahmen einer «Marktkontrolle» stellten deutsche Behörden einen stark erhöhten Blausäuregehalt in Bio-Aprikosenkernen der Marke «Gesundheit & Leben» fest. Die Aprikosenkerne wurden unter anderem auch in Pfäffikon verkauft, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und und Veterinärwesen (BLV) am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.