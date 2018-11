Für mehr Sachlichkeit und weniger Zipfelkappen

Die Hornkuhintiative nervt mich. Denn die Diskussion darum zeigt exemplarisch, wie in der Schweiz über Landwirtschaft gesprochen und gedacht wird. Nämlich in Bildern: Der Initiant Armin Capaul steht mit seinem grauen Bart und seinen behornten Kühen auf der grünen Weide. Oder noch besser: Capaul, wie er mit bunter Zipfelkappe und braunem Strickpullover ausgerüstet in der Arena einem gewohnt dröge sprechenden und dröge gekleideten Bundesrat Johann Schneider-Ammann entgegentritt. Dazu kann man doch nicht nein sagen. Momentan sagen die Prognosen denn auch eine Annahme der Initiative voraus.

Viele vertrauen dem Bild, das Capaul vermittelt. Dem sieht man doch an, dass er im Einklang mit seinen Tieren lebt! Eben halt Zipfelkappe und Strickpullover. Das ist ein Problem. Also nicht die Zipfelkappe, die ist grossartig und der Strickpullover ist auch ok, aber das Hörner-Zipfelkappe-Bio-Heile-Welt-Bild ist ein Problem.

Denn das Bild ist nicht komplett. Das Hauptargument gegen die Förderung der behornten Kühe ist Folgendes: Die allermeisten Schweizer Kühe mit Hörnern werden heute in Anbindeställen gehalten. Das heisst, sie sind regelmässig über längere Zeit angebunden. Einen solchen Anbindestall hat auch Capaul. Diverse Studien sagen: Kühe mögen das nicht. Irgendwie logisch, sie laufen gerne rum und interagieren miteinander. So wie Menschen. Aber die Geschichte und das Bild von Capaul sind einfach zu gut. Wen kümmert ein Anbindestall, wenn der Typ eine Zipfelkappe trägt? Kratzer im hübschen Bild wollen nicht gesehen werden.

Das ist typisch für die Debatte um die Landwirtschaft: Er wird oft mit allzu verknappten Argumenten geführt. Oder gar nicht erst mit Argumenten, sondern eben mit idyllischen Bildern. Komplett verschiedene Dinge werden gleichgesetzt. So à la, „ich kaufe das Fleisch beim Bauern nebenan, deshalb ist es kein Problem“. Auch der Bauer von nebenan kann unter Umständen Kraftfutter aus Südamerika verfuttern. Nur weil der Bauer freundlich grüsst, heisst das nicht, dass er ausnehmend tier- oder umweltfreundlich produziert. Was übrigens auch nicht das Gleiche ist: Gewisse tierfreundliche Haltungsformen sind emissionsintensiver als weniger tierfreundliche. Was kein Argument gegen die Tierfreundlichkeit ist, sondern lediglich heisst, dass die beiden Begriffe keine Synonyme sind.

Von den Synonymen, die keine sind, gibt es unzählige: Viele denken – wohl auch wegen der idyllischen Bilder -, in der Schweiz werde allgemein extensiv produziert. Das stimmt nicht. In der Schweiz wird im Schnitt sogar sehr intensiv produziert. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist wiederum eine andere Frage. Lokal wird mit bio gleichgesetzt und bio mit Kleinbauern und Kleinbauern mit umweltfreundlich. Das sind allerdings verschiedene Dinge, die manchmal zusammenhängen und manchmal nicht. Für diese Differenzierungen hat es aber meist keinen Platz, wenn von der Landwirtschaft gesprochen wird.

Das ist deshalb dumm, weil am Ende die Aspekte darunter leiden, die man eigentlich fördern wollte. Am Ende sind es die Kühe, die darunter leiden, dass Menschen dachten, eine Zipfelkappe bedeute Tierwohl.