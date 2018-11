Frau in Jona auf Trottoir von BMW angefahren

Die Kantonspolizei St. Gallen berichtet, dass in Rapperswil-Jona am Montag, um 17:30 Uhr, eine 33-jährige Fussgängerin auf dem linksseitigen Trottoir der St.Gallerstrasse in Richtung Wagen auf der Höhe der Sonnenbühlstrasse von einem Auto angefahren wurde. Dadurch sei die Frau zu Fall gekommen, das Auto sei zudem über ihren Fuss gefahren. Die Frau musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nun Zeugen.

Auf dem Trottoire erfasst

Die Frau sei auf dem Trottoir von einem Auto, vermutlich einem BMW, angefahren worden, der sich ihr von links aus der Sonnenbühlstrasse näherte, so die Kapo. Das Auto habe die Frau frontal auf der linken Körperseite erfasst, weshalb diese auf das Trottoir fiel. Mit dem rechten Vorderrad habe das Auto den linken Fuss der Frau überrollte. Der Unfallverursacher, ein Mann mit braunem Rossschwanz, und die Frau hätten nach dem Vorfall miteinander geredet, aber keine Angaben ausgetauscht.

Der Unfallverursacher oder Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon, Telefon 058 229 52 00, zu melden.