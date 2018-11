Herr Künzli, die Züspa kapituliert angesichts sinkender Besucherzahlen und sich wandelnden Bedürfnissen. Kämpft die ZOM mit denselben Problemen?

Nein, mit Zuschauerschwund kämpfen wir nicht. Klar, es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, aber die ZOM ist im ländlichen Zürcher Oberland noch immer stark verwurzelt. Es gibt hier eine Menge treuer Besucher, die sich jedes Jahr auf die Messe freut.

Was ist denn in ländlichen Gebieten anders als in der Stadt?

In Wetzikon hat es viele regionale Aussteller. Man kennt sich, es ist weniger anonym. Das ist wichtig, denn so kommen die Besucher. Es ist hier wie bei der Olma, die Messe ist ein Treffpunkt. Das war bei der Züspa nicht ganz so.

Was müssen Messen den Besuchern heute bieten?

Man muss sich entwickeln. Früher war die ZOM einfach eine Messe mit Restaurant. Heute haben wir eine Eventhalle und veranstalten ein KMU-Forum. Wir stellen uns täglich die Frage, wie wir Menschen zusammenbringen und sie so empfangen, dass sie zufrieden nach Hause gehen. Aber eines ist auch klar: Wir können die Welt nicht neu erfinden.

Die Züspa arbeitet an einem neuen Konzept, das ein physisches Erlebnis mit digitalen Angeboten verbinden soll. Geht es auch bei der ZOM in diese Richtung?

Ich glaube, der Messebesucher sucht fernab von digitalen Angeboten einfach eine gemütliche Veranstaltung. Authentisch, urchig mit Fest-Charakter. Es soll nicht alles topmodern und steril sein. Man soll die Angebote der verschiedenen Aussteller mit allen Sinnen erleben können.