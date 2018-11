Von Saland geht es nun auf nach Turin

Bis heute stehen die von der Firma Schindler & Scheibling hergestellten Holzunterkünfte für Menschen in Not (Cubus Vita) auf ihrem Firmenareal in Saland – eingepackt in einem Container. Die Ustermer Holzbaufirma präsentierte die acht Prototypen erstmals im vergangenen Frühling an der Baumer Gewerbeshow und wollte diese danach gerade in ein Krisengebiet bringen.