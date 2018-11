Sind die Tage des Kult-Kreisels gezählt?

Es ist eher die Ausnahme, dass am jährlich stattfindenden Ustermer Medientreffen bahnbrechende Neuigkeiten verkündet werden. Auch am Dienstag trat wenig Pikantes zutage, als die Stadträte in der Cafeteria der Stadthaus-Dachterrasse über die wichtigsten Themen ihrer Abteilungen orientierten – und dabei die selbstauferlegte Redezeitbeschränkung von zwei Minuten meist überschritten.