Mit «Krippenaugen» durch die Welt

Die gläserne Schiebetüre schliesst sich hinter zwei Frauen. Ihr Gang verrät, dass sie alt sind. Der linke Arm der einen und der rechte Arm der anderen sind ineinander verhakt. Gegenseitig geben sie sich Halt. Vor ihnen, im Eingangsbereich des Gartencenters Meier in Dürnten, steht eine grosse Vitrine. Sie halten inne. Die Augen der beiden Frauen erhellen sich, als sie die darin ausgestellte Krippenszene sehen. In diesem Augenblick werden sie wieder zu Kindern. Kinder, die staunen, in einer weihnachtlichen Welt voller Magie.