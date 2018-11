«Es ist vorgesehen, den Flugbetrieb im Frühling wieder aufzunehmen»

Knapp zwei Wochen nach dem Absturz einer Ju-52 mit 20 Toten am 4. August hatte die Ju-Air ihren Flugbetrieb wieder aufgenommen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) hatte die Wiederaufnahme des Flugbetriebes unter Einhaltung vorsorglicher Massnahmen bewilligt, da zu diesem Zeitpunkt keine Hinweise auf generelle technische Mängel vorlagen. Nun sind die ersten Ergebnisse der Untersuchung der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST in Form eines Zwischenberichts da.

Nach wie vor gebe es keine Hinweise darauf, dass ein schwerwiegendes technisches Problem zum Absturz geführt hat, so das Bazl in einer Mitteilung. «Die Untersuchung des Wracks ergab aber schwerwiegende Strukturschäden in Form von Rissen und Korrosionsschäden am Hauptholm, dem tragenden Element des Flugzeugflügels, und weiteren Teilen des Flugzeuges.» Diese Schäden seien bei normalen Inspektionen und Wartungsarbeiten verborgen geblieben und hätten erst anhand der Trümmerteile festgestellt werden können.

Vorläufiges grounding



Da die beiden in Dübendorf stationierten Ju-52 HB-HOP und HB-HOS sowohl altersmässig wie auch von den Betriebsstunden her der verunglückten Maschine entsprechen, müsse sichergestellt sein, dass beide Maschinen diese Schäden nicht aufweisen. Bis dieser Nachweis erbracht ist, beziehungsweise allfällige Schäden behoben sind, dürfen diese beiden Ju-52-Maschinen vorläufig nicht mehr geflogen werden, so das Bazl.

«Der beim Unfallflugzeug nun entdeckte Schaden ist keine Absturzursache» Ju-Air Sprecher Christian Gartmann

Die Ju-Air ist mit diesem vorübergehenden Grounding einverstanden, heisst es in einer Mitteilung des Vereins. Nach dem Abschluss des Sommerflugbetriebs befänden sich die beiden betroffenen Flugzeuge ohnehin bereits in Dübendorf zur umfassenden Jahreswartung. «Es ist vorgesehen, den Flugbetrieb wie geplant im Frühling 2019 wieder aufzunehmen», sagt Ju-Sprecher Sprecher Christian Gartmann.

Abschlussbericht im Spätsommer erwartet

«Der beim Unfallflugzeug nun entdeckte Schaden ist keine Absturzursache», betont Gartmann weiter. Die Untersuchung habe keinerlei Hinweise zutage gefördert, dass ein technisches Problem zum Unfall geführt hat. «Das Flugzeug führte genügend Treibstoff mit und alle drei Motoren liefen mit hoher Drehzahl.» Der definitive Abschluss der Sust-Untersuchung werde nicht vor dem kommenden Spätsommer erwartet.

Der vorgefundene Schaden betreffe eines von acht Holmrohren des linken Flügels und liege an einem Ort, wo er trotz «sorgfältiger Inspektion mit den bisherigen Untersuchungsmitteln nicht entdeckt werden konnte», so Gartmann. Er sei erst zutage getreten, als das Flugzeug beim Absturz total beschädigt wurde. Die Ju-Air habe bereits ein Projekt gestartet, um sicherzustellen, dass ihre anderen Flugzeuge keine entsprechenden Schäden aufweisen.

Drittes Flugzeug

Die Ju-Air gibt weiter bekannt, dass sie im kommenden Sommerhalbjahr wieder eine dritte Ju-52 in ihre Flotte aufnehmen will. Die Vorbereitungsarbeiten an der zurzeit in Mönchengladbach abgestellten Ju-52-Maschine mit dem Kennzeichen HB-HOY seien so weit abgeschlossen, dass das Flugzeug zu einer Strukturüberholung nach Dübendorf überflogen werden kann, heisst es. Die entsprechenden Bewilligungen würden derzeit beantragt.



Bei der HB-HOY handelt es sich um einen Lizenzbau der Ju-52 aus den spanischen CASA-Werken, der zehn Jahre jünger ist als die anderen Ju-52 der Ju-Air. Da die HB-HOY in Alter und Hersteller nicht dem Unfallflugzeug entspreche und zudem zwischen 1991 bis 1996 generalüberholt worden sei, sei sie vom erwähnten Grounding nicht betroffen.