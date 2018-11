Endlich Pause auf Hinwils Baustelle

Es ist zwar noch nicht ganz Dezember, aber dennoch Zeit für eine Pause auf der Baustelle an der Unterführung auf der Winterthurerstrasse in Hinwil. Die Kantonale Baudirektion hat am Dienstag die Signalisationen auf der bebauten und den von der Umfahrung betroffenen Strassen entfernen lassen. Damit kann der Verkehr – vorübergehend – wieder vierspurig über die Winterthurerstrasse rollen.

Die Pause kommt auf Ansage. Schon vor Baubeginn kündigte der Kanton an, dass die Arbeiten zwischen Dezember 2018 und März 2019 eingestellt würden. Die Winterpause habe mit Normen zu tun, an die sich das Tiefbauamt halten müsse. Diese geben Mindesttemperaturen für Betonarbeiten oder den Einbau von Strassenbelägen vor.

Nun ist offenbar bereits knapp zwei Wochen vor dem Dezember Zeit für den baulichen Winterschlaf. Die vom Umfahrungsverkehr geplagten Hinwiler werdens danken.