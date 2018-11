Die Ustermer Stadtpreise sind fest in Frauenhänden

Die Stadt hat die Gewinner der Stadtpreise Uster in den Kategorien Kunst, Sport und Engagement bekanntgegeben.

Den Kunstpreis gewinnt Letizia Fiorenza. Die Preisträgerin habe sich als «vielseitige Persönlichkeit» in der Ustermer Kulturszene einen Namen gemacht, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Sie tritt regelmässig in verschiedenen Formationen auf und ist Mitglied der Ustermer Musikervereinigung «must», mit der sie auch die «Frühaufsteherkonzerte» entwickelt hat. An ein ganz junges Publikum richten sich die «miam-Konzerte», die sie mit Regula Schwarzenbach für Kinder organisiert und für die sie 2018 mit dem Lily-Waeckerlin-Preis ausgezeichnet wurde.