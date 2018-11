Bundesgericht hat über Egger Weiher entschieden

Zwei Weiher sollen in Egg im Gebiet Halden/Eggbühl entstehen. Das Ziel: Neue Lebensräume für Tiere wie Grasfrösche, Bergmolche oder Erdkröten schaffen und eine wichtige Vernetzungsfunktion für Amphibien und andere Wasserlebewesen zwischen dem Greifensee und dem Pfannenstiel entstehen lassen. Das Naturschutzprojekt stiess nicht bei allen Eggern auf Wohlwollen. Seit über zwei Jahren beschäftigt sich die Justiz nun mit den Weihern.

Der Streit um die umstrittenen zwei Weiher im Gebiet Hinteregg, dem Weiher Halden und dem Weiher Eggbühl, ist jetzt aber entschieden. Das Bundesgericht, die höchste juristische Instanz der Schweiz, ist gar nicht auf die Beschwerde zweier Anwohner eingetreten, die sich seit Beginn gegen die Weiher aussprachen.

Verstoss gegen Treu und Glauben

Die Beschwerdeführer, also die zwei Anwohner, monierten vor Bundesgericht, dass ihr rechtliches Gehör verletzt wurde. Die Baukommission der Gemeinde Egg, die 2016 aufgrund einer Ausnahmebewilligung des Kantons Zürich die Bewilligung für die Weiher aussprach, habe ihre Beschlüsse gefällt, ohne die beiden Anwohner in das Verfahren einzubeziehen. Zudem seien ihnen die Beschlüsse nicht zugestellt worden. Vor dem Baurekursgericht und dem Verwaltungsgericht seien die Verfahrensfehler gerügt worden, so die Beschwerdeführer.

«Die Transparenz war jederzeit gegeben.» Gemeindeschreiber Tobias Zerobin

Beide Instanzen hätten jedoch nicht darauf reagiert. Diese Verletzung des rechtlichen Gehörs sei schwerwiegend, weshalb der Verfahrensmangel nicht vor Bundesgericht geheilt werden könne. Sprich: Die Anwohner forderten eine Auf­he­bung des an­ge­foch­te­nen Ent­scheid, also der erteilten Baubewilligung für die Weiher.

«Transparenz gegeben»

Das Bundesgericht hält in seinem Urteil fest, dass die Anwohner in den kantonalen Verfahren die Verletzung des rechtlichen Gehörs gar nicht gerügt hätten. Es verstosse gegen Treu und Glauben, diesen Vorwurf erst vor Bundesgericht zu erheben. Zudem sei nachgewiesen, dass die Baubewilligungsentscheide mit eingeschriebener Postsendung zugestellt worden waren. Letztlich gehen die Richter in Lausanne gar nicht auf die Beschwerde der Anwohner ein und brummen ihnen Gerichtskosten in der Höhe von 1000 Franken auf.

Tobias Zerobin, Gemeindeschreiber von Egg, zeigt sich ob dem Urteil erfreut: «Aus Sicht der Gemeinde ist das baurechtliche Verfahren korrekt abgelaufen. Daher ist das Urteil lediglich eine Bestätigung für uns.» Die Betroffenen seien immer in das geplante Vorhaben involviert und im Besitz aller relevanten Informationen gewesen, so Zerobin. «Die Transparenz war jederzeit gegeben.»

«Die Gemeinde Egg ist froh, das Projekt im Sinne der Artenvielfalt und der Ökologie nun fertigstellen zu können.» Gemeindeschreiber Tobias Zerobin

Die Gemeinde bedauere zwar die Verzögerung des Projektes, inhaltlich sei man weiterhin vom Nutzen der Weiher überzeugt. «Die Gemeinde Egg ist froh, das Projekt im Sinne der Artenvielfalt und der Ökologie nun fertigstellen zu können.»

Lautes Quaken

Anders dürften das die beiden Anwohner sehen. Noch vor dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich beschwerten sie sich über die zu erwartende Lärmbelästigung durch die quakenden Frösche. Ausserdem würden Weiher in der Nähe ihres Hauses Stechmücken anziehen, die gefährliche Krankheiten übertragen könnten. Die Anwohner sagten zudem, dass sie sich bereits durch eine Hochspannungsleitung, eine Mobilfunkantenne, ein benachbartes Asylbewerberheim und durch Fluglärm gestört fühlten. Die Belastung durch Frösche sei deshalb nicht mehr zumutbar.

Ende Januar hat das Verwaltungsgericht, wie schon das Baurekursgericht, die Sachlage anders beurteilt als die Anwohner. Der Lärm durch Frösche werde im Rahmen bleiben. Denn nur Wasserfrösche fielen durch lautes Quaken auf – und diese werde es im Weiher nicht geben. Die Lockrufe von Erdkröte und Grasfrosch, die im Weiher wohnen werden, seien leiser.