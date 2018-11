Aufatmen in Hinwils Dorfzentrum

Der Winter ist da, Zeit deshalb für eine Pause auf der Baustelle an der Unterführung auf der Winterthurerstrasse in Hinwil. Die Kantonale Baudirektion hat am Dienstag die Signalisationen auf der bebauten und den von der Umfahrung betroffenen Strassen entfernen lassen und ab Dienstagmorgen die Umleitung aufgehoben. Damit kann der Verkehr - vorübergehend - wieder vierspurig über die Winterthurerstrasse rollen.

Die Pause kommt auf Ansage. Schon vor Baubeginn kündigte der Kanton an, dass die Arbeiten ab Ende November 2018 und bis März 2019 eingestellt würden. Die Winterpause habe mit Normen zu tun, an die sich das Tiefbauamt halten müsse. Diese geben Mindesttemperaturen für Betonarbeiten oder den Einbau von Strassenbelägen vor.

Wiederaufnahme ist noch offen

Nun hat der bauliche Winterschlaf begonnen. Während dreier Monaten sind laut einer Information der Baudirektion die Umleitung durch das Dorfzentrum sowie die weiteren Verkehrseinschränkungen aufgehoben. Die Bauarbeiten sollen demzufolge wie geplant im März 2019 wieder aufgenommen werden. Der genaue Zeitpunkt ist allerdings noch nicht bekannt. Die Baudirektion werde rechtzeitig informieren und auch gleich die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen erörtern.

Laut Thomas Maag, Mediensprecher der Baudirektion, liegt die Baustelle derzeit ziemlich genau im Fahrplan. «Die Bauarbeiten verliefen wie geplant.» Er betont, dass sich das Verkehrskonzept gut bewährt habe. «Wir danken den Anwohnenden von Hinwil für das Verständnis, das sie dem Mehrverkehr durchs Dorf entgegengebracht haben.»