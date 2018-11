3000 Quadratmeter neues Bauland

Vor gut 2,5 Jahren fiel der Beschluss: Die Gossauer Gemeindeversammlung segnete eine revidierte Bau- und Zonenordnung (BZO) mit einer Reihe gewichtiger Änderungen ab. So gab es diverse Aufzonungen, etwa eine Reservezone in Unterhofen. Zudem beschlossen die Gossauer diverse Massnahmen für verdichtetes Bauen an zentralen Lagen.