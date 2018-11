«Viele warten jede Woche ungeduldig auf die Frontstory - andere fürchten sie»

Warum lesen die Leute Ihrer Meinung nach das «Regio»?

Hannes Frei: Die Leute wollen einfach wissen was vor ihrer Haustür passiert. Die Nähe zu den Lesern ist ganz klar das Erfolgsrezept. Auch ist bei der Themenwahl der Geschichten meistens für Jeden etwas dabei.

Was hat sich in den zehn Jahren verändert?

Andreas Wittausch: Am Anfang hatten wir noch eine eigenständige «Regio»-Redaktion. Manchmal gab das Probleme wegen der thematischen Konkurrenz mit dem «Zürcher Oberländer».

David Kilchör: Ja das gab viele Diskussionen.

Wittausch: Als die dann wegen der wirtschaftlichen Lage zusammengelegt wurde, musste man sich aber auch erst daran gewöhnen.

Kilchör: Ja auch nachher mussten wir noch dafür kämpfen, dass nicht alle Primeur in der Tageszeitung landen, sondern auch im «Regio». Es war aber auch eine Chance, dass man sich so inhaltlich abgrenzen konnte.

Wittausch: Und dann kam noch die eigenständige Verlagsredaktion, die aufgebaut wurde.

Sie meinen die «Aufgelesen» und die «Marktinfo»-Seiten?

Wittausch: Genau. Ein grosser Teil des Erfolgs bestand darin, dass wir jedem versprechen konnten, dass sein Anliegen den Weg in die Zeitung findet. Für die Redaktion war das aber zu PR-lastig, so ist das eine gute Lösung für alle.

Frei: Eine weitere Veränderung: Ich finde, dass das «Regio» mit den Jahren boulevardesker geworden ist, was sicher auch dem Medienwandel geschuldet ist.

Kilchör: Ich habe das auch wahrgenommen. Vor allem bei der Frontgeschichte, die hat sich immer mehr verschärft. Ich finde das aber nicht nur negativ. Ich bekomme häufig die Rückmeldung, dass die Leute neugierig jede Woche auf die Frontgeschichte warten, nach dem Motto «Was haben die jetzt wieder ausgegraben?» Andere wiederum fürchten die Fronten, weil sie eben auch mal den Finger auf unangenehme Themen halten.

Welches war Ihre persönliche Lieblingsgeschichte?

Kilchör: Da war eine Hanfparty, die in der Kulti in Wetzikon stattgefunden hatte. Das Lustige war, dass die Polizei davon nichts wusste und als wir deren Statement dazu abholen wollten, stürmten sie sehr schnell auf die Redaktion um die uns vorliegenden Papiere anzusehen. Das haben wir dann auch so in den Artikel genommen, was die Polizei nicht so toll fand.

Wie behauptet sich das «Regio» in der digitalisierten Welt finanziell?

Frei: Bisher konnten die Anzeigen mit dem Wachstum des «Regio» mithalten. Das können wir sicher noch ein paar Jahre halten. Die regionalen Kunden sind noch zögerlich, wenn es um Online-Inserate geht. Im Print ist für sie die Wirkung sichtbarer und nachvollziehbarer. Doch Online-Inserate kommen auch immer mehr.

Wittausch: Aber wie alle Medien wissen wir nicht, wie wir den Abgang der Inserate ins Web langfristig auffangen können. «Digital First» wird aber auch bei uns ein wichtiges Thema der Zukunft sein.

Was könnte die nächste grosse Änderung bei «Regio» sein?

Frei: Mir ist wichtig, dass die Zeitung weiterhin den Leuten hilft. Wir konnten schon vielen neuen unbekannten Ideen auf die Sprünge helfen. Vielleicht kann man das ja ausbauen.

Kilchör: Darüber sprechen wir in der Redaktion auch immer wieder. Eine Rubrik «Regio hilft» wäre toll. All die Vereine, über die wir geschrieben haben, dass sie keinen Vorstand mehr finden und dann fand sich nach dem Artikel doch noch einer. So wie kürzlich bei dem Verein «Robinson Spielplatz» in Wetzikon. Dann gab es einen schönen Folgeartikel. Das mit der Rubrik sind aber alles Träumereien. Konkrete Pläne gibt es nicht.