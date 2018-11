So bewältigt der Kanton das Bevölkerungswachstum

Die Urbanisierung beschäftigt die Zürcher Oberländer. Am Sonntagsforum der Zürcher Oberland Medien AG zankten sich erst kürzlich drei Exponenten über Raumplanung und Wachstum. Auch der Wetziker Kantonsrat Max Homberger (Grüne) setzt sich mit der Materie auseinander und fordert in einer Anfrage Antworten vom Regierungsrat zum Ende Juni erlassenen Raumplanungsbericht.

Seinen Fragen schickt Homberger in kritischen Tonfall voraus, das Thema Raumplanung und Wachstum sei eigentlich der strategische Kernbereich dieses Kantons. «Aber diese strategische Frage wird ohne den betroffenen Souverän durch den Apparat behandelt.» Der Raumplanungsbericht prophezeit, dass die die kantonale Bevölkerung von derzeit 1,5 Millionen Einwohnern bis 2040 um 23 Prozent auf 1,8 Millionen Einwohner anwachsen wird. Davon soll die Stadt Zürich 90'000 Personen aufnehmen. Homberger kritisiert diesen Bericht als «hoch technisches und visionsleeres Papier».

«Weshalb das aber sein soll, vernimmt der Souverän nicht.» Max Robert Homberger (Grüne), Wetziker Kantonsrat

Ihn stört, dass das «Wachstum gelenkt» werden soll, indem man 80 Prozent der Einwohner auf die Zentren und 20 Prozent auf die Landschaft verteilt. «Weshalb das aber sein soll, vernimmt der Souverän nicht.» Zwischen dem Säuliamt und dem Tösstal hätten laut Homberger «locker» zwei zusätzliche Millionen Menschen Platz. Weltweit warteten zwei Milliarden auf einen Wohnungswechsel in die Schweiz.

Wohlfahrt fördern

Die Bevölkerungsdichte im Kanton Zürich sei ein wesentliches Wohlfahrtsmerkmal. Der Regierungsrat habe diese Wohlfahrt zu fördern, so Homberger weiter. «Aber dazu müsste er wissen, was die ansässige Bevölkerung von seiner Wachstumsstrategie hält.»

Aus den darauffolgenden Fragen erschliesst sich dann zumindest Hombergers Meinung zur kantonalen Wachstumsstrategie. So will er wissen, wie der Regierungsrat auf seine Wachstumszahlen kommt, welche Zwangsmittel der Bund habe, dem souveränen Kanton Zuwanderer zuzuhalten, wann und wie der Regierungsrat gedenke, den Souverän beizuziehen und weshalb der Regierungsrat seit Jahrzehnten derart strategische Fragen nicht offener angehe.

Geburten, Sterbefälle, Zu- und Wegwanderung

In den vergangenen Jahren sei die Bevölkerung im Kanton Zürich stark gewachsen, antwortet der Regierungsrat. Die Bedürfnisse der Bewohner und die Anforderungen an die Wirtschaft veränderten sich gleichzeitig. Daher würden Wohnraum sowie Flächen zum Arbeiten, für Bildung und Freizeit immer gefragter. Das Bedürfnis, Kulturland und naturnahe Landschaften zu erhalten, habe aber ebenfalls zugenommen. Die Instrumente der Raumplanung ermöglichten es, diese unterschiedlichen Anforderungen an den Raum bestmöglich aufeinander abzustimmen.

Die im Raumplanungsbericht erwähnten Wachstumszahlen beruhen laut Regierungsrat auf der kantonalen Bevölkerungsprognose des Statistischen Amts des Kantons Zürich. Der Bevölkerungsbestand von 1,8 Millionen Einwohnern für das Jahr 2040 habe das Bundesamt für Statistik (Bfs) für den Kanton berechnet. Die Prognosen basieren auf Annahmen zur künftigen Entwicklung der Geburtenhäufigkeit, der Sterblichkeit sowie der Zahl der Zu- und Wegwanderung.

Nachfrage steigt

Während sich Geburten und Sterbefälle relativ verlässich prognostizieren liessen, seien die Annahmen zu den internationalen Zu- und Wegwanderungen naturgemäss unsicher, da sie auch von den politischen und wirtschafltichen Entwicklungen im Ausland abhingen. Die Zu- und Wegwanderung macht in der Prognose allerdings rund zwei Drittel des Bevölkerungswachstums aus.

Da die kantonale Bevölkerungsprognose ein anhaltendes Bevölkerungswachstum mit immer älteren und internationaleren Menschen voraussehe, steige die Nachfrage nach attraktivem Wohn- und Arbeitsraum, was wiederum zu einer weiteren Zunahme der Geschossflächen führe.

«Es sind weitere gemeinsame Anstrengungen nötig, um die Herausforderungen zu bewältigen.» Zürcher Regierungsrat zum Bevölkerungswachstum

Eine zentrale Erkenntnis habe sich aus der Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans 2014 ergeben, so der Regierungsrat weiter: «Wenn es gelingt, das Siedlungswachstum nach innen zu lenken, genügen die Geschossflächenreserven in den bestehenden Bauzonen, um das Bevölkerungs- und Beschäftigtenwachstum aufzunehmen.» Dieser Befund sei weiterhin zutreffend.

Ein Zwischenfazit im Raumplanungsbericht 2017 zeige ferner, dass der Kanton bezüglich Innenentwicklung auf dem richtigen Weg sei. Der Regierungsrat räumt jedoch ein: «Es sind weitere gemeinsame Anstrengungen nötig, um die Herausforderungen, die das Bevölkerungswachstum für die Raumentwicklung mit sich bringt, zu bewältigen.»

Demokratisch legitimiert

Der implizite Vorwurf Hombergers, der Regierungsrat beziehe den Souverän bei den strategischen Fragen zum Bevölkerungswachstum nicht mit ein, lässt er jedoch nicht gelten. Der kantonale Richtplan werde im Rahmen von Teilrevisionen regelmässig in Anhörung und öffentliche Auflage gegeben. In diesem Mitwirkungsverfahren könne jede Person Einwendungen zu Fragen der räumlichen Entwicklung vorbringen.

Das Bevölkerungswachstum sei zudem im Kantonsrat mehrfach debattiert worden. Die strategische Ausrichtung dieser Grundlagen und Instrumente sei dadurch demokratisch legitimiert. «Schliesslich bringen auch politische Vorstösse und eidgenössische sowie kantonale Volksinitiativen das Thema ‹Grenzen des Wachstum› regelmässig auf und ermöglichen es den Stimmberechtigten, bei dieser wichtigen Frage mitzubestimmen.»