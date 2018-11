Reinigungstechnikfirma aus Illnau unter den Finalisten

Schon zum zehnten Mal verleiht die Zürcher Kantonalbank einen Preis an Schweizer KMU, die herausragende und nachhaltige Leistungen erbringen.

Aus rund 50 Bewerbungen hat eine Expertenteam zusammen mit einem externen Fachmann für Umwelt die Teilnehmer während mehreren Monaten einer detaillierten Analyse unterzogen und Aspekte wie Wirtschaft, Management, Umwelt und Gesellschaft beurteilt.

Mit 120'000 Franken dotiert

Zehn Firmen haben den Sprung ins Finale geschafft. Darunter ist auch die Nanovis GmbH aus Illnau. Das Reinigungstechnik-Unternehmen darf sich somit berechtigte Hoffnungen auf einen der Preise machen.

Aus den zehn Finalisten wird die Jury die fünf Preisträger auswählen. Die drei Hauptpreise sind mit insgesamt 120'000 Franken dotiert. Daneben werden zwei Sonderpreise mit je 15'000 Franken vergeben. Die KMU-Preise werden am 31. Januar in der Umwelt Arena in Spreitenbach vergeben.