«Ich wollte eine Schweiz, die auf die Zukunft ausgerichtet ist»

Adolf Ogi (SVP) ist nicht nur alt Bundesrat. Adolf Ogi ist Entertainer. Das wird wohl jedem klar, der ihn referieren sieht, wie er es am Montagabend in Rüti tat. Das Bildungspodium hatte den ehemaligen Politiker und UNO-Gesandten in den Saal des Restaurant Löwen eingeladen, damit er von seiner Laufbahn erzählt.