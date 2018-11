Gemeindeversammlung statt Party in Hinwil

Der Bundespräsident ist bald ein Hinwiler: Am 5. Dezember wird Ueli Maurer (SVP) von der Bundesversammlung zum Regierungschef für das Jahr 2019 gewählt werden. Im Normalfall wird eine solche Wahl im Heimatkanton und der Heimatgemeinde gefeiert. Trotzdem wird es am 5. Dezember in Hinwil keine Party geben: Ueli Maurer verzichtet darauf. Das berichteten der «Blick» und der «Tagesanzeiger» übereinstimmend.