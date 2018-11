Engagierte politische Debatte

Die SVP des Bezirks Winterthur lud am Sonntag­vormittag zum Podium über die Selbstbestimmungsinitiative (SBI, siehe Box) in den Engelburgsaal in Rikon. SVP-Nationalrat Roger Köppel debattierte mit Philipp Eng, Präsident der Jungfreisinnigen des Kantons Solothurn. Als Moderator Jakob Bächtold, stellvertretender Chefredaktor des «Landboten», die rund 70 Anwesenden zu Beginn fragte, wer denn am 25. November Ja stimmen werde, streckten fast alle ihre Hand in die Höhe.