Chnüblete in der Altrüti Gossau

Bereits zum sechsten Mal fand am Samstag, 17. November 2018, in der Altrüti Gossau die Chnüblete statt. Rund 400 Gäste feierten mit den Gastgebern, der Gugge Füdlichnübler aus Wangen, die grösste Vorfasnachtsparty im Zürcher Oberland. Getreu dem diesjährigen Motto «Dia de los Muertos» kam ein Grossteil der Besucher entsprechend kostümiert oder geschminkt und feierte bis in die frühen Morgenstunden.

Neue Luzerner Gugge eröffnete das Fest

Eröffnet wurde das Fest von der Lozärner Marine 1720, eine neu gegründete Gugge aus Luzern, die an der diesjährigen Chnüblete mit einem ihrer ersten Auftritte die Besucher in die richtige Stimmung brachte. Mit grandiosen und mitreissenden Auftritten brillierten die Fronalp-Chessler aus Morschach, die Thuurvögel aus Jonschwil-Schwarzenbach sowie die Lyssbachfäger aus Lyss BE. Aus dem Bündnerland angereist und mit ihrem umwerfenden Guggensound haben auch die Tschapatalpas aus Domat/Ems sowie die Schamaroper-Poper aus Chur das Publikum zum Toben gebracht.

Natürlich hatten auch die Gastgeber selber, die Füdlichnübler, einen mitreissenden Auftritt und überraschten das Publikum mit einem brandneuen Stück und bewährten Titeln aus ihrem Repertoire. Als letzter Programmpunkt rundeten die Rampesäu aus Hittnau den Abend als lokaler Vertreter ab, bevor sich die Gäste aus nah und fern wieder auf den Heimweg machten. Zwischen den einzelnen Auftritten sorgten zwei DJs in der Halle und das Trio Goldmandli im Kaffizelt für eine gelungene Unterhaltung.

Die nächste Ausgabe der Chnüblete findet am 16. November 2019 in der Altrüti Gossau statt. Weitere Informationen unter www.chnueblete.ch