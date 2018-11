Blütenabrechnung über 38 Ehejahre

Die Tulpenschlacht anstelle eines Rosenkriegs, so der Titel, des Best-of-Programms des Comedy-Paars Walti und Marisa Dux. Dieses beinhaltet eine Blütenabrechnung mit Rückblick auf 38 Jahren Ehe. Das heisst eben auch, dass die Eitelkeiten und netten Nebenwirkungen während diesen Jahren wieder aufgefrischt werden – in der Öffentlichkeit notabene. Und die über 180 Anwesenden im Rössli-Saal Illnau am Sonntagabend wussten die Pointen des Ehepaars aus Bauma zu schätzen.