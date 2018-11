«Zumindest an der Uni waren wir progressiv»

«Gestern, heute, morgen»: diese Worte erinnerten ihn an Udo Jürgens, sagte Markus Ehrensperger, Ustermer SVP-Gemeinderat und Vorredner des diesjährigen Ustertags, am Ende seiner Rede. Der Schlagersänger stand im Jahr 1997 unter diesem Motto auf grossen Bühnen – und an diesem Sonntag natürlich nicht auf der Kanzel in der Reformierten Kirche Uster.