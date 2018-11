«Meine Laune wird schlechter und schlechter»

Im März 2016 fing alles an, jedenfalls das, was aktenkundig wurde. Acht anonyme Briefe landeten in den Briefkästen einer Pfarrerin, einem ehemaligen Kirchenpflegemitglied und einem ehemaligen Pfarrer. Seither ist die Angelegenheit Juristenfutter und beschäftigt den Kirchenrat und die Bezirkskirchenpflege.