Fragile und intensive Bewegungen

Seit über einem Vierteljahrhundert verfolgt das Tanzfestival Winterthur den zeitgenössischen Tanz im In- und Ausland und bringt auserlesene Stücke in die Stadt.

So deckte das Programm eine breite Palette von Tanztheater über Contact Improvisation bis zu abstraktem zeitgenössischem Bühnentanz ab.

Brief an die Grossmutter

Seit Donnerstag findet die 26. Ausgabe im Theater am Gleis statt. Am Samstagabend sahen Besucher die Performerin Astrid Künzler aus Winterthur mit der Installation von Manuela Saurer. Künzler erlebt darin mit einem «Brief an Grossmutter» eine materielle und körperliche Auseinandersetzung mit dokumentarischen, bruchstückhaften Erinnerungen einer Familiengeschichte: fragil und störungsanfällig. Dabei bot Künzler eine starke, ausdrucksstarke Leistung.

Im zweiten Teil des Abends bewegen sich vier Tänzer in einem strukturierten Raum, der mit hängenden Silikonvorhängen dargestellt wird. Die Tänzer erforschen dabei die physischen, sozialen und emotionalen Blickwinkel die daraus entstehenden Veränderungen. Die Installation hatte den Titel «to find a place». Unser Fotograf war dabei.