«Es ist eben doch eine Armeediskussion»

Alles begann mit einer kleinen Panne. Weil sich die Türen des Stadthauses aus ungeklärten Gründen nicht öffnen liessen, musste das Publikum durch einen Seiteneingang direkt in den Gemeinderatssaal eintreten. In diesem fand im Rahmen des Grünen Ustertages (siehe Box) eine Podiumsdikussion zum Thema «Zivildienst – Last oder Nutzen für die Gesellschaft?» statt. Rund 30 Personen waren erschienen, «so wenig wie noch nie in den letzten Jahren», konstatierte der Ustermer Friedensrichter Andreas Kofmehl (Grüne), der im Publikum sass.